Авария в Крыму: искореженные легковушки, трое погибших (фото)

Три человека погибли, еще два получили травмы в столкновении двух легковых автомобилей на горной дороге в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

Авария произошла во второй половине дня четверга в районе села Перевальное.

Двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, водитель автомобиля «Субару» на правом закруглении дороги превысил скорость и не справился с управлением машины. Она выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Форд».

Погибли водитель «Субару» и два пассажира «Форда», среди них был инспектор ГАИ Алушты.

Управлявший «Фордом» сотрудник алуштинской Госавтоинспекции и пассажирка «Субару» с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Фото предоставлены пресс-службой ГАИ