Украинец умер на судне в Черном море

Украинец умер от интоксикационного отравления в четверг в акватории Черного моря неподалеку от одесского города Южное на судне «Святой Стефан» (флаг Либерия, 26 членов экипажа – граждане Украины), еще четверо моряков госпитализированы, сообщает МЧС.

"Предварительная причина отравления – газ фосфин, который используется для обработки зерна от паразитов", – отмечает пресс-служба ведомства.

В 23.50 сухогруз с 40 тысячами тонн ячменя был пришвартован к причалу и обследован химико-радиобиологической лабораторией МЧС, работниками СЭС и карантинной службой порта.

Экипаж снят. На борту судна проводится дегазация.

Вместе с тем, пресс-служба Министерства транспорта и связи сообщает о пяти госпитализированных членах экипажа. Они находятся в тяжелом состоянии.

Остальных моряков направили в общежитие.