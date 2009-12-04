Земли санатория отбили у коммерсантов

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении требований бизнес-структуры передать ей один гектар территории противотуберкулезного санатория «Долоссы» в Крыму, сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

«Пподтверждена правота прокуратуры, обосновывавшей ошибочность решений судов первой и апелляционной инстанций, с помощью которых коммерческая структура пыталась устроиться на землях здравницы», - информирует надзорное ведомство.

Санаторий «Долоссы» расположен на Южном берегу Крыма. Более 80 лет там лечат больных туберкулезом.