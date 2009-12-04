Ялта откроет Пушкина к Новому году

Памятник Александру Пушкину в Ялте на бульваре его имени откроют в конце декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

"В Симферополе завершаются работы по отливке памятника, управление городского хозяйства Ялты уже в ближайшие дни займется установкой гранитного постамента", – отмечают власти.

На создание памятника из бюджета Ялты выделили 300 тыс. грн. в 2008 году. Еще около 30 тыс. грн. добавят сейчас на подготовку постамента.

Автор проекта – заслуженный художник Украины и Крыма Виктор ГОРДЕЕВ. Он – автор памятников Александру Суворову и Петру Чайковскому в Симферополе.

Конкурс проектов памятника русскому поэту объявили летом 2008 года. Поступили 10 работ из Украины и России. Макеты памятников на выставке показали ялтинцам. После подведения первых итогов авторам лучших работ дали месяц на доработку и усовершенствование проектов.

В октябре 2008-го в ялтинском горисполкоме подвели итоги конкурса. Голосование определило победителя – проект симферопольского скульптора ГОРДЕЕВА. Автор тогда пообещал, что работа над памятником займет не более года.

Несмотря на пожелания членов жюри создать памятник в мраморе, его решили отлить в бронзе. "Из-за близости к морю бронза будет более практичной, чем мрамор", – сказано в сообщении.