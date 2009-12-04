Из-за обрезки деревьев Ялта отключит свет
01:06, 04 декабря 2009Крым
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Поэтапное отключение света планируется в Ялте из-за обрезки деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.
"Со следующей недели Ялтинское отделение "Крымэнерго" приступает к обрезке ветвей деревьев, грозящих повреждением линий электропередач. Планируется поэтапное отключение жилых микрорайонов от подачи электроэнергии в дневное время", - информируют власти города.
В "Крымэнерго" обещают подготовить график отключений к 7-8 декабря и опубликовать его в ялтинских СМИ.
Начальник ялтинского отделения "Крымэнерго" Александр ЗОРИН "заручился помощью руководства города в проведении обрезки и вывоза веток деревьев на перегрузочную станцию ТБО".
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