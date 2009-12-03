Украина может быть в НАТО через два года - глава МИД

Срок вступления в НАТО зависит только от Украины и может составлять один-два года, считает министр иностранных дел страны Петр ПОРОШЕНКО, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

«Я считаю, что это можно сделать за год, за два, если есть политическая воля, если есть желание общества, если есть общественная поддержка политиков, которые этим занимаются, если есть понятная и правильная информационная политика, тогда мы можем сделать очень многое», - сказал ПОРОШЕНКО журналистам после окончания заседания Комитета Украина-НАТО.

Вместе с тем министр отметил, что вступление в Альянс не должно быть самоцелью. Целью для Украины должно стать проведение реформ, усиление безопасности страны и улучшение уровня жизни людей.

ПОРОШЕНКО подчеркнул, что в вопросе присоединения Украины к НАТО мяч находится на украинской стороне. «Это зависит даже не от Киева, а от всей Украины», - сказал глава МИД.

В начале апреля 2008 года Бухарестский саммит НАТО принял решение, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса после выполнения необходимых условий.

В конце 2008 года Украина надеялась получить от НАТО План действий относительно членства, однако министры иностранных дел стран-членов Альянса отказались предоставить его.