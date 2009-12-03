Два крымских города-героя отсалютуют украинской армии

Двадцатью залпами

Фейерверки и салюты состоятся в городах-героях Киеве, Одессе, Севастополе, Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске 6 декабря по случаю 18-й годовщины Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Приказ подписал временно исполняющий обязанности министра Валерий ИВАЩЕНКО. Согласно приказу, праздничные фейерверки и салюты двадцатью залпами начнутся в 18.00.

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