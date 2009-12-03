Севастополь хочет евроколледж

В Севастополе при поддержке Европейского Союза планируется создание Черноморского европейского колледжа, заявил первый заместитель председателя городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН.

«Инициатива создания этого вуза - севастопольская, потому что представители Евросоюза изначально раздумывали, в какой стране его лучше разместить, а мы убедили, что лучше всего это сделать в Севастополе», - сказал КАЗАРИН на круглом столе «Евроинтеграция: мониторинг и региональные вопросы».

Он уточнил, что подобный вуз станет третьим - первые два функционируют в Польше и Бельгии.

«Высшее учебное заведение будет вручать дипломы европейского образца, признаваемые как в Европе, так и во всем мире. Тем самым севастопольцы получат доступ к настоящему международному образованию», - сказал КАЗАРИН.

«Если идея колледжа найдет воплощение, мы получим прекрасный европейский вуз, где будет международный преподавательский и студенческий состав, коллеги-студенты из разных стран, которые будут друг с другом знакомиться и завязывать на долгие годы дружеские отношения. Мы вырастим поколение, для которого искусственные запреты на общение уже не будут существовать», - добавил он.

Как считает чиновник, создание колледжа - «достойный вклад в сближение всех стран Черноморского региона, значительный шаг к укреплению взаимопонимания».