У Путина с Тимошенко общий план, а с Януковичем - особые отношения

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что, несмотря на плодотворность работы с главой украинского правительства Юлией ТИМОШЕНКО, не оказывает ей поддержки как кандидату на пост Президента Украины.

«Я не поддерживаю ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины. Мы сотрудничаем с Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО как с премьер-министром украинского правительства. У нас большой объем сотрудничества. Есть план совместной работы, и мы его исполняем», - сказал премьер-министр РФ в четверг во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

«На партийном уровне у нас особые отношения сложились с Партией регионов» - добавил он.

У российской партии «Единая Россия», которую возглавляет ПУТИН, установлены партнерские отношения с Партией регионов.