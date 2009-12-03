Янукович не доволен работой крымской власти
«Очень много проблем, ошибок, злоупотреблений. Мы учтем все это на будущих выборах в местные советы. Неудивительно, что не будут поддержаны партией ряд руководителей различного уровня»...
Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не удовлетворен работой крымской власти.
«Я не доволен. Очень много есть проблем, и ошибок, и злоупотреблений», - сказал ЯНУКОВИЧ в прямом эфире гостелерадиокомпании «Крым» после митинга в Симферополе, в котором, по оценкам правоохранителей, приняли участие пять тысяч человек.
Лидер Партии регионов пообещал сделать выводы. «Мы учтем все это на будущих выборах в местные советы. Неудивительно будет, что не будут поддержаны партией целый ряд руководителей различного уровня. Это, я думаю, будет правильно и справедливо», - сказал ЯНУКОВИЧ.
«Поднять уровень ответственности чиновников, в том числе и руководителей местного, крымского, масштаба - в обязательном порядке нужно. Нужно навести порядок, чтобы каждый государственный служащий, каждый чиновник различного уровня нес ответственность за результаты своей работы», - заявил ЯНУКОВИЧ.
Как известно, многие руководящие посты в Крыму занимают «регионалы».