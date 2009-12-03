Янукович не доволен работой крымской власти

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не удовлетворен работой крымской власти.

«Я не доволен. Очень много есть проблем, и ошибок, и злоупотреблений», - сказал ЯНУКОВИЧ в прямом эфире гостелерадиокомпании «Крым» после митинга в Симферополе, в котором, по оценкам правоохранителей, приняли участие пять тысяч человек.

Лидер Партии регионов пообещал сделать выводы. «Мы учтем все это на будущих выборах в местные советы. Неудивительно будет, что не будут поддержаны партией целый ряд руководителей различного уровня. Это, я думаю, будет правильно и справедливо», - сказал ЯНУКОВИЧ.

«Поднять уровень ответственности чиновников, в том числе и руководителей местного, крымского, масштаба - в обязательном порядке нужно. Нужно навести порядок, чтобы каждый государственный служащий, каждый чиновник различного уровня нес ответственность за результаты своей работы», - заявил ЯНУКОВИЧ.

Как известно, многие руководящие посты в Крыму занимают «регионалы».