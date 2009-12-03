«Артек» остался у ДУСи

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента Виктора ЮЩЕНКО на закон о передаче детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в сферу управления Кабинета министров страны.

"За" проголосовали 188 (при необходимых 300) из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

Таким образом, закон отклонен.

Верховная Рада 22 октября приняла закон "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", позже заветированный Президентом.

Им устанавливалось, что "Артек" и "Молодая гвардия" являются государственными предприятиями и относятся к сфере управления центрального органа исполнительной власти, в ведение которого входят вопросы организации оздоровления и отдыха детей (Минмолодежи).

Глава государства считает, что, приняв закон, которым решаются вопросы управления объектами государственной собственности, парламент превысил свои конституционные полномочия.