Германия дала Крыму 5 млн. евро

Федеральное правительство Германии предоставило 5 млн. евро на финансирование инвестиционных микропроектов в Автономной Республике Крым, передает УНИАН.

Соглашение подписано в среду Министерством труда и социальной политики Украины, Украинским Фондом социальных инвестиций и немецким банком развития KFW.

Представитель KFW отметил, что в ближайшее время для продолжения реализации проекта сумма средств для Украины может быть увеличена до 10 млн. евро.

Министр труда Людмила ДЕНИСОВА напомнила, что KFW в конце 2007 года предоставил 7 млн. евро для инвестиционных проектов в Луганской и Донецкой областях.