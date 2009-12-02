Германия дала Крыму 5 млн. евро
18:26, 02 декабря 2009Крым
0 0
На какие-то микропроекты
Федеральное правительство Германии предоставило 5 млн. евро на финансирование инвестиционных микропроектов в Автономной Республике Крым, передает УНИАН.
Соглашение подписано в среду Министерством труда и социальной политики Украины, Украинским Фондом социальных инвестиций и немецким банком развития KFW.
Представитель KFW отметил, что в ближайшее время для продолжения реализации проекта сумма средств для Украины может быть увеличена до 10 млн. евро.
Министр труда Людмила ДЕНИСОВА напомнила, что KFW в конце 2007 года предоставил 7 млн. евро для инвестиционных проектов в Луганской и Донецкой областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter