Тимошенко подкинула Героям по 10 тысяч гривен

Кабинет министров Украины установил доплату в размере 10 тыс. грн. к надбавке, которая устанавливается к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Постановление правительство приняло сегодня, сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина.

В соответствии с документом, надбавку с 1 декабря 2009 года будут получать Герои Украины, Герои Социалистического труда, Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, полные кавалеры ордена Славы, лица, награжденные четырьмя и больше медалями «За отвагу».

Размер надбавки не пересматривался 7 лет и на сегодняшний день она составляла 158 грн.