Халатность коммунальщиков убила 5 человек

Уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла гибель от отравления угарным газом пяти человек, возбуждено в Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры.

30 ноября в квартирах одного из домов Нахимовского района бойцы МЧС обнаружили четыре тела, еще один человек умер позже.

В ходе прокурорской проверки обнаружены факты служебной халатности со стороны арендного предприятия и коммунальных служб. В ноябре должностные лица не проверили и не прочистили дымовые и вентиляционные каналы квартиры. Такое отношение к своим обязанностям стало основной причиной трагедии, отметили в прокуратуре.

Ведомство возбудило дело по статье 367 части 2 Уголовного кодекса Украины по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.