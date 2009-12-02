Морпехи поехали в США за опытом

Делегация Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, возглавляемая подполковником Александром ШИТЕНКОВЫМ, находится с визитом на базе морской пехоты США Перис-Айленд (штат Южная Каролина), где изучают опыт американских коллег по подготовке новобранцев.

В состав делегации входят офицеры и сержанты морской пехоты ВМС Украины, сообщил пресс-центр командования флота.

Целью пребывания украинских морпехов на американской базе является изучение организации отбора новобранцев, программ и методик их начальной подготовки и профессионального развития.

Кроме того, члены делегации знакомятся с особенностями подбора инструкторов, а также системами содержания и подготовки личного состава морской пехоты США.

Американские коллеги поделятся опытом воспитания и стимулирования новобранцев, поддержки высокого уровня воинской дисциплины.

Члены делегации ВМС Украины также изучат систему карьерного роста личного состава морской пехоты США во время прохождения воинской службы.

Визит завершится 5 декабря.