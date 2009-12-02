Суд можно купить - украинцы

Больше половины украинцев (61,9%) считают, что решение суда можно купить за деньги, об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

54,8% респондентов уверены, что в Украине можно купить депутатский мандат, 53,6% - освобождение от уголовной ответственности.

Эксперты института напоминают, что в 2008 году ответы по этим трем позициям были практически такими же: купить решение суда можно было, по мнению 59,5% опрошенных, депутатский мандат - 54,7%, освобождение от уголовной ответственности - 52,4%.

При этом в 2007 году украинцы считали, что за деньги, в первую очередь, можно купить: решение суда - 67,1%, освобождение от уголовной ответственности - 63,8%, депутатский мандат - 60,8%.

Почти треть опрошенных (29,3%) сегодня считают, что за деньги можно купить жизнь и свободу другого человека. В 2008 году такое мнение высказывали 28,7%, в 2007 году - 32,3% респондентов.

Убеждены, что ничего из перечисленного за деньги купить невозможно, только 1,2% респондентов (в 2008 году - 1,4%, в 2007 - 2,1%).

Не определились с ответом 15,7% украинцев.

Более половины граждан Украины (53,4%) верят в то, что в судах можно добиться правды. Однако из них 42,1% считают, что добиться правды в суде дорого стоит, и только 11,3% полагают, что правды добиться можно, потому что закон один для всех.

В 2008 году о том, что правда в судах стоит дорого, заявляли 39,7%, а в 2007 - 42,8%, а в то, что закон один для всех, верили в 2008 году 10,7%, в 2007 году - 7,3% украинцев.

Считают, что на сегодняшний день правды в судах добиться невозможно, около трети опрошенных (31,2%). В 2008 году так считали 32,3%, в 2007 году - 36,5% респондентов.

Затруднились с ответом на данный вопрос 15,4% украинцев.

Также, по результатам всеукраинского исследования Института Горшенина, подавляющее большинство украинцев (89,6%) считают, что взяточничество в нашей стране является распространенным явлением. Из них 56,2% дали ответ «очень распространено», 33,4% - «распространено».

Для сравнения, в 2008 году считали взяточничество в Украине распространенным 86%, а в 2007 – 84,4% респондентов.

Не считают, что взяточничество распространено, 6,2% опрошенных. Из них уверены, что оно «не очень распространено» - 5,3%, «не распространено» - 0,9% респондентов.

При этом в 2008 году не видели проблемы взяточничества в нашей стране 5,4% украинцев, а в 2007 – 8,3%.

Сложно ответить на этот вопрос было 4,2% респондентов.

Почти половина украинцев (45,6%) считают, что за последний год уровень коррупции в стране не изменился. В 2008 году такое же мнение высказали 41,7% опрошенных.

Количество же тех, кто считает, что за последний год коррупция в органах власти выросла, увеличилось с 35,1% в 2008 году до 42,3% в 2009 году.

О том, что за последний год коррупция в стране уменьшилась, заявили только 2,9% респондентов (в 2008 году - 3,3%).

Почти каждому десятому украинцу (9,2%) было сложно ответить на данный вопрос.

Большинство респондентов (65,8%) заявили, что им лично, их родственникам или знакомым приходилось давать деньги либо подарки людям, от которых зависело решение их проблем.

В 2008 году то же самое утверждали 62%, в 2007 году - 67,2% опрошенных.

Заявили, что им никогда не приходилось такого делать, 21,5% украинцев (в 2008 – 24,7%, в 2007 – 24,3%).

Сложности с ответом на данный вопрос испытали 12,7% респондентов.

Опрос проводился с 27 по 29 ноября. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.