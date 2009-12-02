5 человек погибли из-за халатности
16:26, 02 декабря 2009Крым
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Прокуратура завела дело
Уголовное дело по факту служебной халатности, которая повлекла гибель от отравления угарным газом пяти человек, возбуждено в Севастополе, сообщает пресс-служба прокуратуры.
30 ноября в квартирах дома в Нахимовском районе бойцы МЧС нашли четыре тела, еще один человек скончался позже.
В ходе прокурорской проверки обнаружены факты служебной халатности со стороны арендного предприятия и коммунальных служб. В ноябре должностные лица не проверили и не прочистили дымовые и вентиляционные каналы квартиры. Такое отношение к своим обязанностям стало основной причиной трагедии, отметили в прокуратуре.
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