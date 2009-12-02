Львов осудил шутника Путина и хохотушку Тимошенко

Женщины-депутаты Львовского областного совета собираются передать через Генерального консула Российской Федерации во Львове галстук для премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат облсовета, член «Всеукраинского объединения женщин-депутатов» Эмилия ПОДЛЯШЕЦКАЯ сообщила, что подарок для ПУТИНА станет ответом на его шутки в адрес Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

«Женщины Львовщины подарят Владимиру ПУТИНУ галстук, чтобы ему после выборов в Украине было чем заняться», - сказала она.

19 ноября в Ялте ПУТИН с иронией прокомментировал визит в Украину Президента Грузии, посоветовав украинскому главе государства Виктору ЮЩЕНКО встречаться с коллегой без галстуков.

«Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но, думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить... Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - сказал ПУТИН.

«Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Неровен час… Ну вы меня понимаете», - сказал он.

Кадры, когда СААКАШВИЛИ в телеэфире от волнения жевал свой галстук, обошли в 2008 году весь мир.

Премьер Украины ТИМОШЕНКО, смеясь, сказала, что она точно без галстука может ужинать.

«Слопает гость ЮЩЕНКО его галстук!», - добавил ПУТИН.

ПОДЛЯШЕЦКАЯ сообщила, что женщины-депутаты также передадут через консула письмо Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором осудят шутки ПУТИНА в адрес СААКАШВИЛИ во время встречи с ТИМОШЕНКО в Крыму.

«Фраза ПУТИНА «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - не достойна должностного лица России и подобные заявления премьера унижают российский народ», - отметила ПОДЛЯШЕЦКАЯ.

Также во время сессионного заседания депутаты от «Нашей Украины» обнародовали заявление-протест против неуважительного отношения к Украине ПУТИНА и ТИМОШЕНКО.

«Выражаем решительный протест нецивилизованному, хамскому тону премьера Российской Федерации ПУТИНА и прокремлёвской антиукраинской политике премьера ТИМОШЕНКО. Украине уже никогда не быть колонией Кремля», - говорится в заявлении.