Львов осудил шутника Путина и хохотушку Тимошенко
Женщины встали на защиту Саакашвили
Женщины-депутаты Львовского областного совета собираются передать через Генерального консула Российской Федерации во Львове галстук для премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, депутат облсовета, член «Всеукраинского объединения женщин-депутатов» Эмилия ПОДЛЯШЕЦКАЯ сообщила, что подарок для ПУТИНА станет ответом на его шутки в адрес Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.
«Женщины Львовщины подарят Владимиру ПУТИНУ галстук, чтобы ему после выборов в Украине было чем заняться», - сказала она.
19 ноября в Ялте ПУТИН с иронией прокомментировал визит в Украину Президента Грузии, посоветовав украинскому главе государства Виктору ЮЩЕНКО встречаться с коллегой без галстуков.
«Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но, думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить... Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - сказал ПУТИН.
«Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене. Неровен час… Ну вы меня понимаете», - сказал он.
Кадры, когда СААКАШВИЛИ в телеэфире от волнения жевал свой галстук, обошли в 2008 году весь мир.
Премьер Украины ТИМОШЕНКО, смеясь, сказала, что она точно без галстука может ужинать.
«Слопает гость ЮЩЕНКО его галстук!», - добавил ПУТИН.
ПОДЛЯШЕЦКАЯ сообщила, что женщины-депутаты также передадут через консула письмо Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором осудят шутки ПУТИНА в адрес СААКАШВИЛИ во время встречи с ТИМОШЕНКО в Крыму.
«Фраза ПУТИНА «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - не достойна должностного лица России и подобные заявления премьера унижают российский народ», - отметила ПОДЛЯШЕЦКАЯ.
Также во время сессионного заседания депутаты от «Нашей Украины» обнародовали заявление-протест против неуважительного отношения к Украине ПУТИНА и ТИМОШЕНКО.
«Выражаем решительный протест нецивилизованному, хамскому тону премьера Российской Федерации ПУТИНА и прокремлёвской антиукраинской политике премьера ТИМОШЕНКО. Украине уже никогда не быть колонией Кремля», - говорится в заявлении.