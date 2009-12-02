100 тонн песка забрала налоговая

Стройматериал без документов

100 тонн песка, экскаватор и растворобетонную установку конфисковали работники налоговой милиции в Симферополе, сообщила пресс-служба управления. «В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники выявили на одной из улиц Симферополя факт реализации песка без документов разрешающего характера», - отметили налоговики. Материал дела передан в суд.

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