В Крыму спасли двух самоубийц
15:46, 02 декабря 2009Крым
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57 человек совершили задуманное
Две попытки суицида в восточном Крыму закончились неудачей в первый день зимы - людей удалось спасти, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
52-летний мужчина попытался перерезать шею в селе Батальное. "Скорая помощь" доставила его в больницу. "Состояние потерпевшего удовлетворительное", - отметили спасатели.
20-летний парень перерезал вены после ссоры с родителями в Керчи. Молодого человека отвезли в медучреждение.
57 человек покончили жизнь самоубийством в автономии с начала года. "По статистике, основная масса суицидов приходится на восточный и северный Крым", - заявили в МЧС.
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