В Крыму спасли двух самоубийц

Две попытки суицида в восточном Крыму закончились неудачей в первый день зимы - людей удалось спасти, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

52-летний мужчина попытался перерезать шею в селе Батальное. "Скорая помощь" доставила его в больницу. "Состояние потерпевшего удовлетворительное", - отметили спасатели.

20-летний парень перерезал вены после ссоры с родителями в Керчи. Молодого человека отвезли в медучреждение.

57 человек покончили жизнь самоубийством в автономии с начала года. "По статистике, основная масса суицидов приходится на восточный и северный Крым", - заявили в МЧС.