Яценюк: я не еврей. Не всем везет

Кандидат на пост президента Арсений Яценюк гордится тем, что попал в книгу о знаменитых евреях Украины, но отрицает у себя еврейские корни.

"Ну не всем везет! Ну, украинец!", - сообщил Яценюк, комментируя многочисленные сообщения о том, что он по национальности еврей.

"Это заказ штаба Тимошенко. Что творят! Они же фактически разыграли карту межнациональной вражды. Сегодня для страны это очень дорого стоит - заявление МИДа Израиля, заявление Кнессета, заявление ПАСЕ", - отметил Яценюк.

"Я вообще был приятно удивлен, когда увидел, что спикер парламента Литвин отправил поздравление и благодарность авторам за эту чудесную книгу ("Знаменитые евреи Украины"). Они ж ничем не гнушаются. Им главное только проценты взять. Дерьмом обливают любым, придумывают все, что хотите. Они не понимают, что потом это для страны очень тяжело будет излечивать, ведь антисемитизм, расизм и раскол страны - это все связанные вещи и приводит к вражде между людьми", - сказал кандидат.

"Ну раз в знаменитые украинцы не записали, ну хотя бы буду знаменитым евреем, хотя не еврей", - добавил он.

"Я единственный из кандидатов в президенты показал, кто я, все семейное древо, все родители, бабушки, прабабушки, дети. Я был бы рад, если бы остальные кандидаты в президенты тоже это сделали", - сказал Яценюк.

Корреспондент