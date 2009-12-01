Россия ставит на Януковича?

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ считает, что у европейской и американской сторон нет фаворитов среди кандидатов на пост президента Украины.

«Подавляющее большинство европейских политиков на этот раз не ставят ни на кого из кандидатов. Более того, даже у нынешней администрации в Вашингтоне тоже нет фаворита», - сказал политолог cегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Всем хотелось бы, чтобы граждане Украины сами избрали себе руководство», - заявил депутат.

Вместе с тем, говоря о России, МАРКОВ отметил: «Мы любим тех, кто любит нас. Кто к нам хорошо относится - к тому и мы хорошо относимся. Мы не можем не видеть, что Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ последовательно выступает против НАТО, за Единое экономическое пространство с Россией, за официальный статус русского языка, за единство православной церкви».

При этом, добавил МАРКОВ, у Партии регионов декларации не всегда «переходят в дела».

Среди других участников президентской гонки он выделил Петра СИМОНЕНКО и Инну БОГОСЛОВСКУЮ. «Хотелось бы, чтобы они вошли в будущие какие-то структуры (власти), чтобы у них была возможность реализовывать эту политическую линию (против НАТО, за ЕЭП, русский язык и т.д.)», - сказал депутат.

«Как хотелось бы, чтобы у Виктора Федоровича (ЯНУКОВИЧА) тоже была возможность реализовать то, что он обещает», - добавил МАРКОВ.

Он ожидает «драматичную» президентскую кампанию-2010, отмечая, что «дело простым волеизъявлением может и не ограничиться», возможны фальсификации.

«Кроме борьбы между двумя основными кандидатами, будет еще и борьба за легитимность, будет еще одновременно борьба за то, кто будет премьером», - считает МАРКОВ.

Помимо этого, отмечает политолог, развернется борьба между двумя режимами. Как пояснил МАРКОВ, с одной стороны - в украинском государстве сформировалась «постоянная олигархическая республика», с другой стороны - страна «беременна диктатурой», население требует сильной власти.

По мнению эксперта, сильная власть в условиях слабых институтов - это сильная персональная власть. «Сильная персональная власть принесет огромный ущерб основным игрокам олигархической республики. Они, конечно, не хотят этого допустить. Поэтому нужно будет пройти по грани: не допустить сильной персональной власти и каким-то образом любую фигуру связать максимальным количеством договоренностей. Все понимают, что любой сильный, большой лидер, пришедший сюда, обязательно начнет искать собственного ХОДОРКОВСКОГО. Никому из них (олигархов) не хочется быть претендентом на ХОДОРКОВСКОГО», - сказал МАРКОВ.