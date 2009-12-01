ЧФ России нужно оставить в Крыму еще на сто лет - депутат Госдумы

Черноморский флот Российской Федерации, который базируется в Крыму, является гарантом безопасности в регионе, считает депутат Государственной думы РФ Сергей МАРКОВ.

«Черноморский флот должен остаться (в Крыму) на следующие сто лет. Он является гарантом безопасности во всем этом регионе», - сказал МАРКОВ на пресс-конференции в Симферополе.

По мнению парламентария, моряки ЧФ РФ готовы выступать в защиту безопасности не только граждан России, но и граждан Украины, «которые для них не чужие». «Они для них свои. Всегда будут их защищать. Если что-то случится, будет тонуть в Черном море украинское судно, первым к нему придет на помощь российский Черноморский флот», - сказал МАРКОВ.

По словам депутата-«единороса», вопрос базирования Черноморского флота на украинской территории сегодня излишне политизируется. «Вопрос используются сугубо с целью политиканских ухудшений отношений между Россией и Украиной, создания потока плохих новостей. Этот поток нужно прекратить», - подчеркнул МАРКОВ.

Он заявил, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал «практически все, что можно было, для ухудшения российско-украинских отношений». «Хуже нынешнего (украинского президента) может придумать только очень буйная фантазия», - сказал МАРКОВ.

Парламентарий также назвал решаемым «вопрос маяков». «При наличии доброй воли легко решается. Я думаю, все это будет разрешено (после прихода к власти нового президента)», - заявил МАРКОВ.