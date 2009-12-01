Крымские татары просят Евросоюз не наступать на грабли

Европейскому Союзу при реализации проектов в Крыму следует учитывать необходимость восстановления прав крымских татар, считает первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

«Я думаю, что при вашей встрече с руководством Крымской автономии не было недостатка в жалобах на недостаток полномочий. Как нам представляется, проблема не столько в полномочиях и дискуссиях на эту тему между Киевом и Симферополем, а сколько в том, что ни Киев, ни Симферополь не готовы рассматривать крымскотатарский народ в качестве одного из субъектов этого переговорного процесса. Собственно, на эти же «грабли» могут наступить и страны ЕС, если при реализации своих проектов в Крыму не будут учитывать современное положение крымскотатарского народа и необходимость восстановления его прав как целостного народа», - заявил ЧУБАРОВ в ходе встречи с президентом Комитета регионов ЕС Люком Ван ден БРАНДЕ в конце ноября, сообщили в пресс-службе меджлиса.

Он передал президенту Комитета регионов ЕС проект резолюции Европейского парламента «О необходимости преодоления разрушительных последствий насильственной депортации крымскотатарского народа и десятилетий его принудительного удержания в местах изгнания, осуществленных в годы коммунистического режима СССР».

Со своей стороны, лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил, что без содействия ЕС трудно рассчитывать на решение крымскотатарской проблемы в ближайшее время. «Меджлис крымскотатарского народа готов к широкому сотрудничеству и (готов) принять непосредственное участие в этом проекте (программа Восточного партнёрства), выступая представителем своего народа», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.