Россия и Украина займутся границей

7 декабря заместители глав Министерств иностранных дел Украины и Российской Федерации проведут консультации по вопросу демаркации границы.

«Мы будем их (вопросы демаркации) обсуждать на политических консультациях между двумя МИДами, которые в следующий понедельник состоятся в Москве, 7 декабря», - сказал журналистам в столице России статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН, отвечая на вопрос УНИАН.

Российскую сторону будет возглавлять КАРАСИН, а украинскую - Владимир ХАНДОГИЙ.

Будут обсуждаться вопросы, связанные с сухопутной границей и морской границей в Азовском море и Керченском проливе. КАРАСИН заявил, что эти вопросы сложные, но обсуждаются спокойно.

Комментируя недавний случай гибели гражданина Украины на российско-украинской границе, КАРАСИН сказал: «Мы выразили сожаление в связи с тем, что произошло на границе, и наши профессионалы, то есть погранслужбы двух стран, были в контакте, выяснили все обстоятельства, выяснили, кто виноват и в чем виноват».

«Делать широковещательные обобщающие выводы в данном случае, когда происходит трагедия, когда гибнут люди, не надо», - добавил он.

В ночь на 26 ноября на участке границы, примыкающей к Харьковской области, российские пограничники застрелили украинца.

МИД Украины заявил, что этот инцидент стал очередным свидетельством необходимости проведения демаркации границы.

“Именно украинская сторона всегда настаивала на том, что его правовая неоформленность и необустроенность несет в себе многочисленные риски, в том числе и такие, которые повлекли этот трагический инцидент”, - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство.