Цены на крымские елки

15 тысяч сосен собираются заготовить к Новому году лесохозяйственные предприятия Крыма.

«Лесхозы заготавливают сосну крымскую по мере спроса... Будет спрос, возможна и дополнительная заготовка», - сказано в сообщении пресс-секретаря Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Максима ГОЛОВАНЯ.

Оптовые отпускные цены на сосну будут колебаться от 28 до 500 грн.

Так, стоимость дерева высотой до метра составит 28-40 грн. Деревья от одного до двух метров лесхозы будут продавать по 38-70 грн., высотой от двух до трех метров - по 60-150 грн., от трех до четырех метров - по 100-500 грн. Сосновые веточные комплекты обещают по 20 грн.

«Приведенные суммы - это отпускные цены лесных хозяйств. Последующим распространением занимаются коммерческие структуры, которые устанавливают свои цены. Зачастую ”накрутка” частных предпринимателей составляет 100%, так что люди смогут приобрести елки, заплатив, как минимум, в два раза больше», - уточнил ГОЛОВАНЬ.

В Крым также завозят елки из Херсонской области и западных регионов Украины.