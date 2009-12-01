Германия обещает Крыму 5 млн. евро

Соглашение о предоставлении правительством Германии пяти миллионов евро на финансирование инвестиционных проектов в Крыму планируется подписать в среду в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики Украины.

"В резиденции Посла Федеральной Республики Германия в Украине состоится подписание Финансового и проектного соглашения о предоставлении 5 млн. евро между Министерством труда и социальной политики Украины, Украинским Фондом социальных инвестиций и немецким банком развития KFW", - информирует Минтруда.

В церемонии примут участие министр труда Украины Людмила ДЕНИСОВА, директор Украинского Фонда социальных инвестиций Виктор МИРОШНИЧЕНКО и директор KFW бюро в Киеве Кристиан ДЁРНЕР.