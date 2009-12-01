Пенсионер погиб при пожаре в Ялте

67-летний мужчина погиб при пожаре в двухэтажном доме в Ялте, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Ночью в ялтинское МЧС поступило сообщение о загорании в одной из квартир в восьмиквартирном здании довоенной постройки.

«Очаг загорания находился в квартире на первом этаже, но огонь по балкону и по кипарису, росшему у окна, перекинулся на кровлю здания», - отметили спасатели.

Площадь пожара достигла 60 квадратов.

Бойцы МЧС вывели 18 жильцов из задымленных помещений.

40 минут хватило, чтобы локализовать огонь, не дав ему распространиться на остальные семь квартир и перекинуться на соседний дом.

«После того, как здание проветрилось от дыма, люди смогли вернуться в квартиры», - сказано в сообщении.

В квартире, где был пожар, на кровати обнаружили тело хозяина. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.