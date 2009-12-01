Ежедневно от СПИДа умирают 7 украинцев

10:05, 01 декабря 2009
Крым
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На фоне позитивных мировых тенденций в Украине эпидемия ВИЧ продолжает распространяться самыми быстрыми темпами в Восточной Европе...

Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом.

На фоне позитивных мировых тенденций эпидемия ВИЧ в Украине продолжает распространяться самыми быстрыми темпами в Восточной Европе.

Ежедневно от СПИДа умирают в среднем 7 украинцев.

В этом году тема Дня борьбы со СПИДом – проблемы обеспечения всеобщего доступа к средствам по предотвращению этого заболевания и обеспечения прав людей, зараженных ВИЧ.

По материалам ВВС, Радио Свобода

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