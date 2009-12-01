Ежедневно от СПИДа умирают 7 украинцев

Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом.

На фоне позитивных мировых тенденций эпидемия ВИЧ в Украине продолжает распространяться самыми быстрыми темпами в Восточной Европе.

Ежедневно от СПИДа умирают в среднем 7 украинцев.

В этом году тема Дня борьбы со СПИДом – проблемы обеспечения всеобщего доступа к средствам по предотвращению этого заболевания и обеспечения прав людей, зараженных ВИЧ.

По материалам ВВС, Радио Свобода