Ежедневно от СПИДа умирают 7 украинцев
10:05, 01 декабря 2009Крым
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На фоне позитивных мировых тенденций в Украине эпидемия ВИЧ продолжает распространяться самыми быстрыми темпами в Восточной Европе...
Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом.
На фоне позитивных мировых тенденций эпидемия ВИЧ в Украине продолжает распространяться самыми быстрыми темпами в Восточной Европе.
Ежедневно от СПИДа умирают в среднем 7 украинцев.
В этом году тема Дня борьбы со СПИДом – проблемы обеспечения всеобщего доступа к средствам по предотвращению этого заболевания и обеспечения прав людей, зараженных ВИЧ.
По материалам ВВС, Радио Свобода
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