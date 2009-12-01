Малыш выжил, упав с 4-го этажа
09:20, 01 декабря 2009Крым
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Несчастный случай в Армянске
Двухлетний ребенок доставлен с травмами в больницу после падения с четвертого этажа в северном Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
«Вследствие падения с высоты мальчик получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, тупую травму живота», - отметили спасатели.
Несчастный случай произошел 30 ноября в городе Армянск.
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