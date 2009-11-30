Крыму нужна забота Европы - спикер
21:35, 30 ноября 2009Крым
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Владимир Литвин находится в Брюсселе
Украина заинтересована в предоставлении европейским сообществом поддержки в разработке эффективной концепции регионального развития Автономной Республики Крым, считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
"По его словам, этот специфический регион нуждается во внимании со стороны не только официального Киева, но и всей Европы", - сообщает пресс-служба парламента.
ЛИТВИН встретился с руководителем Комитета регионального развития Европейского парламента Данутой ХЮБНЕР.
Спикер находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия).
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