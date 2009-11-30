Крыму нужна забота Европы - спикер

Украина заинтересована в предоставлении европейским сообществом поддержки в разработке эффективной концепции регионального развития Автономной Республики Крым, считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

"По его словам, этот специфический регион нуждается во внимании со стороны не только официального Киева, но и всей Европы", - сообщает пресс-служба парламента.

ЛИТВИН встретился с руководителем Комитета регионального развития Европейского парламента Данутой ХЮБНЕР.

Спикер находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе (Королевство Бельгия).