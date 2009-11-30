АНОНСЫ НА 1 ДЕКАБРЯ
10.00. Заседание президиума парламента Крыма.
ВР Крыма, кабинет №609.
***
10.00. Пресс-конференция представителей Минздрава Крыма, посвящённая Международному дню борьбы с ВИЧ/СПИДом.
Симферополь, ул. Пушкина, 3 («Центр здоровья»).
***
11.00. Заседание крымского пресс-клуба, посвящённое гриппу в Украине: «Что это? Политический PR или реальность?».
На вопросы журналистов ответят Бридко – главный врач «Центра здоровья»; Кровякова – главный государственный санитарный врач Крыма; Кришко – инфекционист «Центра здоровья».
Симферополь, ул. Пушкина, 3 («Центр здоровья»).
***
11.00. VII Крымский республиканский шахматный турнир среди подопечных интернатных учреждений и детских отделений территориальных центров Симферополя.
Симферополь, ул. Гаспринского, 29 (городская шахматно-шашечная школа).
***
12.00. Пресс-конференция, посвященная акции «SOS. Спаси Украину от СПИДА!».
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, Информационный пресс-центр.
***
13.00. Пресс-конференция «Всеукраинский концертный тур исполнителя GODO "З Україною в серці"».
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, Информационный пресс-центр.
***
13.00. Общественно-политическая акция «Ёшкин кот!»
Ее планируют провести активисты Крымской молодежной организация «Прорыв» и организации, объединившихся вокруг Координационного совета организаций российских соотечественников Крыма и Севастополя.
Акция посвящена учреждению международного дня противодействия чёрному пиару.
Симферополь, возле Дома кино «Симферополь».
***
14.00. Открытие выставки молодых художников польского происхождения «Вдохновленные Родиной». Вход свободный!
Выставка проходит в рамках мероприятий, посвященных Дням польской культуры в Крыму.
Симферополь, ул. Павленко, 48 (в помещении Государственной организации «Всеукраинский информационно-культурный центр»).
***
14.30. Пресс-конференция «Президентские выборы-2010: взгляд из Крыма».
Ее проведут эксперты Крымского института политического анализа: Сергей Киселев, Андрей Мальгин, Андрей Никифоров, Александр Стариш и Александр Форманчук.
Симферополь, ул. Пушкина, 18 (Этнографический музей).
***
18.00. Заседание «Центра социально-консервативной политики», в котором примут участие порядка 40 украинских и российских политологов (среди них - директор Института политических исследований, член фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Марков).
Симферополь, конференц-зал гостиницы «Москва».