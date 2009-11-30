Один человек погиб и шесть ранены в аварии в Севастополе

Один человек погиб и шесть получили травмы в лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Ялта - Севастополь, сообщила в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Севастополя.

"В воскресенье в 18.50 водитель автомобиля "Мазда", двигаясь со стороны Ялты в направлении Севастополя, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с автомобилем "Рено", - говорится в информации.

Пассажирка "Мазды" от полученных травм погибла на месте аварии.

Водители машин, три пассажира "Рено" и пассажир "Мазды" доставлены в больницы.