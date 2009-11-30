Мусульмане отмечают праздник жертвоприношения (фото)

Мусульмане в эти дни празднуют Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-Адха).

Праздник жертвоприношения отмечается в десятый день двенадцатого месяца исламского лунного календаря. Курбан-байрам традиционно совпадает с последним днем хаджа - ежегодного паломничества мусульман в Мекку.

Исламский праздник напоминает о подвиге пророка Ибрагима (Авраама). Он получил откровение, в котором было велено принести в жертву любимого сына Исмаила. Ибрагим собирался выполнить повеление. Это стало символом высшей покорности Богу. По милости Аллаха жертва была заменена животным.

Мусульмане, отмечая Курбан-байрам, приносят в жертву домашний скот. В Крыму обычно это баран. Часть мяса нужно отдать бедным.

Принято также посещать мечети, родных и близких.

Фотографии из Евпатории, Симферополя, Харькова и Киева.