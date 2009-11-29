Корвет «Тернополь» завершил участие в операции НАТО

В Севастополь из Средиземного моря в воскресенье возвратился корвет «Тернополь», принимавший почти полтора месяца участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия».

Командир похода, командир бригады надводных кораблей капитан 2 ранга Роман ГЛАДКИЙ доложил встречавшему корабль на причале командующему ВМС Украины адмиралу Игорю ТЕНЮХУ, что «Тернополь» за время плавания прошел 7 тысяч морских миль, совершил в рамках антитеррористической операции около 100 опросов судов.

На завершающем этапе патрулирования одного из районов Средиземного моря «Тернополь» перехватил и осмотрел подозрительное судно-сухогруз «Ангел» под флагом Коморских островов, который шел из Ирана в Турцию. Проведенный украинскими моряками досмотр судна не выявил нарушений, и корвет вместе с греческим фрегатом «Риджина Мария» вернулся в заданный район патрулирования Средиземного моря.

Корвет «Тернополь» уже не первый раз выполняет подобную задачу. Кроме него в операции «Активные усилия» принимали участие корвет «Луцк» и фрегат «Гетман Сагайдачный» флота Украины.