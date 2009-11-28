Яценюк исключает возможность досрочного вывода ЧФ РФ из Крыма

Лидер партии «Фронт перемен», кандидат на пост президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК исключает возможность досрочного вывода Черноморского флота России с территории Крыма.

«Флот досрочно выводиться не будет, и в одностороннем порядке не будут пересматриваться ставки за пребывание флота на территории Украины», - сказал он.

ЯЦЕНЮК напомнил, что срок окончания пребывания ЧФ РФ на территории Украины в 2017 году.

«Меня удивляет позиция отдельных украинских политиков - одни досрочно выводят флот, а другие говорят, что флот будет стоять после 2017 года, - сказал кандидат. - Они кто такие, чтобы брать на себя ответственность».

При этом ЯЦЕНЮК подчеркнул, что если президент Украины «в 2016 году, опираясь на волю украинского народа, решит изменить судьбу этого договора, то тогда будем дискутировать о судьбе Черноморского флота».

Также он выразил убеждение, что украинский язык должен быть единственным государственным в Украине.

В то же время политик заверил, что никому не даст возможности «дискредитировать и дискриминировать русскоязычное население».