Голод 1930-х не был геноцидом только украинцев - 66% граждан

Более половины граждан Украины не считают голодомор 1932-1933 годов геноцидом только украинцев, об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Институтом Горшенина.

66,3% респондентов считают, что Украина в 1932-1933 годах была лишь частью «голодных территорий СССР». Около трети опрошенных (32,2%) полагают, что голод был геноцидом только украинского народа, а 1,5% граждан ответили, что никакого голодомора вообще не было.

Эксперты Института Горшенина отмечают, что менее половины украинцев (42,4%) говорят об отсутствии в их семье пострадавших от голодомора. Около трети украинцев (36,7%) отметили, что пострадавшие в их семьях есть, а каждый пятый (20,9%) дал ответ: «Мне об этом ничего не известно».

Также опрос показал, что 54,3% украинцев не намерены принимать участие в мероприятиях, которые будут проходить 28 ноября в память о жертвах голодомора. Четверть опрошенных (25,1%) планирует принять участие в таких мероприятиях, а каждый пятый респондент (20,6%) затруднился с ответом на вопрос.

Экспресс-опрос на тему «Голодомор 1932-1933 годов» проводился Институтом Горшенина с 25 по 26 ноября. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.