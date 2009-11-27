Крыму напомнили о его репутации

У Украины сложилась репутация страны с высоким уровнем коррупции, считает президент Комитета регионов Европейского Союза Люк Ван ден БРАНДЕ.

«Cуществует проблема репутации. Говорят, что в этой стране, и конкретно - в Крыму, существует высокий уровень коррупции», - сказал Ван ден БРАНДЕ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Я не могу сказать, что ситуация с коррупцией в Украине улучшается... Ситуация осложняется», - отметил он.

«Мне будет очень сложно убедить Германию, Испанию, Великобританию и другие страны Евросоюза сотрудничать с Крымом, если у Украины и Крыма существует такая репутация. Мы на деле видим, что действительно коррупция существует», - отметил президент Комитета регионов ЕС.

При этом он подчеркнул: Крым и страны ЕС должны сотрудничать. «У Крыма и Украины очень большой потенциал», - сказал Ван ден БРАНДЕ.

Со своей стороны председатель представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА отметил, что коррупция - это не та проблема, которую можно решить за один день. «Проблему можно решать постепенно, потому что она связана со многими аспектами: это и традиции страны, ее культура, организации и институты, которые представлены в данной стране, и отсутствие надлежащего законодательства», - сказал он.

Глава украинского представительства Еврокомиссии отметил, что бороться с коррупцией должны не только институты, но и граждане. «Главная ответственность лежит на плечах самих граждан, потому что они могут решать для себя: будут ли они избегать коррупции или наоборот будут ее поощрять. Чем больше действий будет со стороны самих граждан, тем меньше будет уровень коррупции в стране», - считает евродипломат.