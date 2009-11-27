В Евросоюзе не исключают: Украина станет его членом. Когда-нибудь

В Европейском Союзе не отбрасывают возможность вступления Украины в ЕС в будущем, заверяет президент Комитета регионов Евросоюза Люк Ван ден БРАНДЕ.

«Возможно, однажды Украина станет членом Евросоюза. Нельзя сказать, что мы отбрасываем эту возможность», - сказал Ван ден БРАНДЕ на пресс-конференции в Симферополе.

Он дал понять, что программу «Восточное партнерство» не стоит расценивать как эрзац ЕС для Украины.

«На данный момент мы будем работать в рамках программы европейского партнерства, но мы не исключаем возможность, даже надеемся, что Украина когда-нибудь станет членом Евросоюза», - сказал президент Комитета регионов ЕС.