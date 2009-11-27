В Евросоюзе не исключают: Украина станет его членом. Когда-нибудь
11:32, 27 ноября 2009Крым
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Восточное партнерство не эрзац ЕС
В Европейском Союзе не отбрасывают возможность вступления Украины в ЕС в будущем, заверяет президент Комитета регионов Евросоюза Люк Ван ден БРАНДЕ.
«Возможно, однажды Украина станет членом Евросоюза. Нельзя сказать, что мы отбрасываем эту возможность», - сказал Ван ден БРАНДЕ на пресс-конференции в Симферополе.
Он дал понять, что программу «Восточное партнерство» не стоит расценивать как эрзац ЕС для Украины.
«На данный момент мы будем работать в рамках программы европейского партнерства, но мы не исключаем возможность, даже надеемся, что Украина когда-нибудь станет членом Евросоюза», - сказал президент Комитета регионов ЕС.
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