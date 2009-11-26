Дело педофилов отложат до выборов?

Адвокат матери пострадавших от насилия детей Елены ПОЛЮХОВИЧ Андрей ЦЫГАНКОВ уверен, что до президентских выборов по делу окончательного решения не будет.

«На сегодняшний день отсутствует четкий порядок расследования этого дела, и оно будет отложено до 17 января… Есть факты, что оно не проводится. По каким причинам - неизвестно», - сказал ЦЫГАНКОВ на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитная и потерпевшие дети по убеждению следователей прокуратуры должны пройти психолого-психиатрическую экспертизу, адвокат сказал, что такие действия не предусмотрены законодательством, поскольку «на сегодняшний день не стоит вопрос о невменяемости детей и Елены».

При этом ЦЫГАНКОВ выразил сомнение, что процедура в случае ее проведения не будет заангажированной.

Адвоката поддержала и сама ПОЛЮХОВИЧ, отметив: она вынуждена согласиться на экспертизу «себя и детей», даже несмотря на то, что пока не получала официального уведомления. «У меня нет оснований утверждать, что подобная экспертиза будет проведена адекватно и нет уверенности, что ее заключение уже подготовлено», - сказала она.

При этом ПОЛЮХОВИЧ выразила мнение, что не намерена была выносить то, что произошло с ее детьми, на всеобщее обозрение, если бы правоохранительные органы, к которым она обращалась, надлежащим образом отнеслись к ее заявлениям.

Говоря о продвижении расследования, ПОЛЮХОВИЧ выразила сомнения, что кто-то может специально ему мешать. «Я не думаю, что кто-либо ставит палки в колеса, а есть мнение, а быть ли следствию вообще», - сказала она, добавив при этом, что на сегодняшний день продолжается давление со стороны правоохранительных органов. В частности, по ее словам, это проявляется в «рекомендациях» поменять адвокатов.

На вопрос, каким образом поступит ПОЛЮХОВИЧ в случае, если данное дело не найдет логического завершения и виновные не будут наказаны, она ответила: «Никакого самосуда никогда не будет… Я просто жду суда».

13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних в «Артеке». Руководство лагеря опровергло это.

Позже стало известно, что депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. ОМЕЛЬЧЕНКО также заявлял, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

14 октября министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что выдвинуто обвинение отцу двух несовершеннолетних детей, он задержан, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.