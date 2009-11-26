Мусульмане Крыма отмечают Курбан-байрам

27 ноября - день, на который в 2009 году приходится начало проведения праздника Курбан-байрам, - будет нерабочим для мусульман Крыма.

Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-Адха) отмечается в десятый день двенадцатого месяца исламского лунного календаря. Курбан-байрам традиционно совпадает с последним днем хаджа - ежегодного паломничества мусульман в Мекку.

Исламский праздник напоминает о подвиге пророка Ибрагима (Авраама). Он получил откровение, в котором было велено принести в жертву любимого сына Исмаила. Ибрагим собирался выполнить повеление. Это стало символом высшей покорности. По милости Аллаха жертва была заменена животным.

Мусульмане, отмечая Курбан-байрам, приносят в жертву домашний скот. В Крыму обычно это баран. Часть мяса нужно отдать бедным.

Принято также посещать мечети, наносить визиты родным и близким.

Первый день праздника жертвоприношения выходной для мусульман в соответствии с постановлением крымского парламента 1993 года «Об установлении праздничных дней для граждан Республики Крым, исповедующих ислам» и статьей 73 Кодекса законов о труде Украины/