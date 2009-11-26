Литвин настаивает на принятии бюджета до выборов президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН настаивает на принятии государственного бюджета на 2010 год до президентских выборов.

«Когда мы до выборов принимаем бюджет, нет еще уверенности ни у кого, кто же будет президентом. Тогда бюджет будет приниматься для страны, а не под политиков и не под то, чтобы придти к власти и сказать: все плохо, возможностей нет, мы должны принять реальный бюджет. А реальный бюджет у нас принимается за счет урезания социальных статей», - сказал ЛИТВИН в эфире Черноморской телерадиокомпании в Крыму вечером в четверг.

Он напомнил, что Рада вернула Кабинету министров проект бюджета. «Первое, надо учесть закон о социальных государственных стандартах. Второе, правительство подало бюджет на основе Бюджетного кодекса, который был принят, но который был заветирован президентом, и Верховная Рада не преодолела вето, следовательно, его нужно переработать с учетом действующего Бюджетного кодекса. Третье, правительство в бюджете предложило дать ему право регулировать ряд социальных законов, прежде всего, в сторону их неповышения - а это запрещается законом, запрещается Конституцией, запрещается решением Конституционного суда», - сказал спикер.

«Я предложил правительству и Верховной Раде Украины: давайте, понимая общую ответственность, не будем заниматься перепихиванием бюджета, а давайте создадим совместную рабочую группу, отработаем этот документ и его примем», - отметил глава парламента.

Вместе с тем, заявил он, у правительства «нет желания принять бюджет», потому что «уже принято постановление Кабинета министров о порядке распределения бюджетных денег». Содержание этого документа, подчеркнул ЛИТВИН, противоречит законам. «По Бюджетному кодексу, если бюджет не принят, финансирование идет по одной двенадцати по предыдущему году, а все капитальные расходы не финансируются», - сказал спикер.

Председатель парламента заявил, что есть также проблемы у «другой большой фракции», которая думает, что победа на выборах ей гарантирована: «После победы, мол, будем принимать свой бюджет».

«Нужен бюджет не свой-чужой, а бюджет нужен для страны. Я думаю, в этом должно быть понимание всех депутатов, здесь должно быть понимание правительства», - сказал ЛИТВИН.

20 ноября парламент вернул проект госбюджета-2010 правительству на доработку.