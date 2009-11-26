Литвин за создание подразделения по развитию судостроения

Председатель Верховной Рады, кандидат на пост Президента Украины Владимир ЛИТВИН считает необходимым изменить государственную политику в отношении судостроения, создав подразделение по развитию отрасли.

«Государство и власть должны ответить на вопрос: необходимо ли судостроение в Украине? Ответ однозначный: да. Можно ли обеспечить судостроение при такой государственной политике? Ответ: однозначно нет. В министерстве промышленной политики нет ни одного человека, как мне рассказали, который бы занимался именно этой отраслью», - сказал ЛИТВИН сегодня в Симферополе.

«Такое подразделение должно быть, ибо сегодня демонстрируется неистребимое желание уничтожить судостроительную отрасль и захватить причалы, и получить порты, и заниматься не производством, а исключительно перевалкой», - добавил кандидат в президенты.

Также ЛИТВИН считает необходимым восстановить «в полном объеме» действие закона о поддержке судостроительной отрасли.

Помимо этого, сказал кандидат на пост главы державы, Украина не должна играть роль сырьевого придатка - строить только корпусы суден. Ведь, отметил ЛИТВИН, «основные доходы» приходят тогда, когда корабль достраивается.