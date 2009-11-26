Литвин увильнул от разговора о деле Гонгадзе

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат на пост Президента страны Владимир ЛИТВИН уклонился от ответа на вопрос, вызывали ли его в Генеральную прокуратуру по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«Это не та проблема, которая меня беспокоит. Я не вижу абсолютно никаких оснований, чтобы беспокоиться на эту тему», - сказал ЛИТВИН на пресс-конференции в Симферополе на вопрос о приглашениях в ГПУ и реакции на них.

По данным газеты «Сегодня», в Генпрокуратуре завершен перевод результатов фоноскопической экспертизы пленок экс-майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО с английского на украинский язык.

Из компетентных источников в правоохранительных органах «Сегодня» стало известно: эксперты подтвердили подлинность голосов Леонида КУЧМЫ, Владимира ЛИТВИНА, Юрия Кравченко, прочих известных в Украине людей, тайно записанных МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Генпрокуратура помалкивает, чтобы не сделать какого-нибудь резкого движения, которое будет слишком дорого стоить и МЕДВЕДЬКО, и его заместителю ГОЛОМШЕ, куратору дела Гонгадзе, - цитирует издание одного из бывших замов генпрокурора. - Но на самом деле ГПУ определяется, как быть с ЛИТВИНЫМ, который не является к руководителю следственной группы Александру ХАРЧЕНКО. С одной стороны, спикер - один из ключевых фигурантов дела Гонгадзе, с другой - лицо неприкосновенное. Его нельзя доставить к ХАРЧЕНКО принудительно. Но следствие все равно к нему подбирается. И ему лучше прийти самому».