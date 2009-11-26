Сквер героев соцтруда появился в Симферополе

Симферопольские депутаты поддержали инициативу коммунистов по присвоению скверу в районе набережной реки Салгир имени Героев социалистического труда.

"Сегодня на сессии Симферопольского городского совета подавляющим большинством голосов было принято по предложению фракции коммунистов постановление о присвоении скверу имени Героев социалистического труда", - говорится в сообщении пресс-службы крымской организации Компартии.

В сквере находятся памятники партийным деятелям Крыма Кириченко и Лутаку, стелы с 97 фамилиями крымчан - героев соцтруда.

"В декабре коммунисты откроют еще две стелы, на которых будет обозначено более 60 наименований передовых крымских коллективов, удостоенных высоких советских наград, а также стелу с указанием, какими наградами награждены Крым и города полуострова", - обещают активисты Компартии.