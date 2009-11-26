Близ Симферополя травили насекомых: поплохело жителям

Жители села Фонтаны в Крыму почувствовали недомогание из-за задымления территории, возникшего в результате уничтожения насекомых-вредителей путем окуривания тепличного корпуса серой.

В сообщении пресс-службы крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций говорится, что информация о задымлении с запахом серы в районе села и жалобы на ухудшение состояния здоровья, раздражающий кашель начали поступать в среду в 22.10.

Как выяснилось, рабочие проводили дезинсекцию теплиц. Задымление распространилось на рядом расположенную территорию села Фонтаны.

К месту вызова направились передвижная химико-радиологическая лаборатория, пять отделений пожарно-спасательной службы, оперативная группа крымского управления МЧС. Всего на месте происшествия работали 57 человек личного состава МЧС, медики, представители комитета по охране природной среды и СЭС.

«Силами подразделений МЧС были созданы звенья газодымозащитной службы, которые с помощью водяных струй проводили осаждение дыма в тепличном комплексе и на рядом расположенной территории», - говорится в сообщении. Работы завершили сегодня в 4.30.

«Пострадавших среди населения нет», - заявили спасатели.