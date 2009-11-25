В Азовском море утонул сухогруз

Теплоход Santa Victoria столкнулся в среду со стоявшим на якоре в Азовском море судном Beryl, которое получило повреждения и затонуло, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Сухогруз "Берил" под флагом Сьерра-Леоне перевозил металлолом. На борту находились 11 членов экипажа - гражданине Азербайджана и Грузии - и лоцман.

Судно "Санта Виктория" под флагом Коморских островов направлялось под лоцманской проводкой из российского порта Ейск с грузом пшеницы. На борту были 14 членов экипажа - граждане Украины - и лоцман.

Люди с Beryl подняты на борт Santa Victoria.

В результате столкновения теплоход "Санта Виктория" повредил носовую часть, получил пробоину выше ватерлинии и потерял якорь, отметили в Минтрансе.

"Оператором судна предложено осуществить переход Santa Victoria в порту Керчь для расследования аварии и репатриации спасенного экипажа", - сказано в сообщении.

К теплоходу Santa Victoria ошвартовалось погрансудно "Вельбот-59" под флагом России, которое высадило на борт осмотровую группу пограничников. Они потребовали от капитана перейти в российский порт Темрюк для расследования инцидента.

ЧП произошло недалеко от побережья Краснодарского края РФ.

Beryl - сухогруз 1969 года постройки. Судовладелец - MELITA MARITIME, Турция. Он совершал рейс Ростов-на-Дону - Измит (Турция), уточняет российский Минтранс.

Santa Victoria- сухогруз 1969 года постройки. Судовладелец - DEVA-N Ltd, Доминика. Следовал из Ейска в Самсун (Турция).

"Beryl стоял на якоре в 1,5 милях к западу от рекомендованного пути №53, Santa Victoria шел по рекомендованному пути на Керченский пролив", - отмечает Минтранс РФ.

"Сигналов бедствия суда не подавали. О происшествии стало известно из прослушивания радиоэфира", - добавили в российском ведомстве.

По информации капитана сухогруза Santa Victoria, на судне "водотечности нет, повреждения незначительные, помощь не требуется".

На борту сухогруза Beryl осталось 30 тонн бункера.

Как сообщает агентство РИА Новости, в район затонувшего судна отправлены водолазы. Они обследуют сухогруз и сделают заключение, есть ли там утечка нефтепродуктов или нет.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю "готово к самому негативному сценарию развития событий". В частности, подготовлена спецтехника для сбора нефтепродуктов, которые могут попасть в море, а также определено место их утилизации. Минтранс РФ теперь должен определить, можно ли откачать нефтепродукты из затонувшего сухогруза и поднять его со дна моря.