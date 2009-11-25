На кого учились кандидаты в президенты

Среди 18 кандидатов в президенты - семь инженеров, пять юристов, три экономиста, два медика и один историк.

Все кандидаты в президенты Украины - люди с высшим образованием. У некоторых их даже несколько. Вместе с тем не всем претендентам на высший государственный пост пригодились знания, полученные в студенческие годы. Так, лидер социалистов Александр Мороз, народный депутат от "НУ-НС" Юрий Костенко, а также опальный мэр Ужгорода Сергей Ратушняк пришли в политику с дипломами инженеров.

В отличие от них инженер в далеком прошлом, а ныне главный коммунист Украины Петр Симоненко решил переквалифицироваться и после августовского путча 1991 года получил образование политолога. Инженер Сергей Тигипко взял пример с Петра Симоненко и защитил кандидатскую диссертацию в области экономики в Национальной академии наук на тему "Формирование и государственное регулирование системы коммерческих банков Украины". Кроме него, кандидатские диссертации за плечами еще у пяти участников президентской избирательной гонки. Среди них все первые лица государства: президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, спикер парламента Владимир Литвин. Все они как один защищались на экономическую тематику.

Однако все вышеперечисленные научные наработки кандидатов в президенты меркнут на фоне лидера Партии регионов Виктора Януковича. Он - один из трех докторов наук, баллотирующихся в президенты. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Реформирование территориальных хозструктур автотранспорта на примере Донецкой области". Три года спустя он защитил докторскую в НАН Украины.

Накануне выборов на повестке дня опять встал вопрос о подлинности диплома лидера оппозиции. Народный депутат от БЮТ Владимир Яворивский в прошлую пятницу направил министру образования Ивану Вакарчуку запрос, в котором просил проверить подлинность диплома главного "регионала".

Кроме того, в списке кандидатов в президенты есть стоматолог Александр Пабат и хирург Олег Тягнибок. Правда, оба после получения первого высшего изменили клятве Гиппократа, став финансистом и юристом соответственно. "Я после армии продолжил учиться в медицинском вузе, однако когда понял, что страна в опасности, ушел в политику", - оправдывается Тягныбок. По его словам, он до сих пор ностальгирует по временам, когда практиковал в интернатуре, пишет газета ДЕЛО

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