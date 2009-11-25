В крымский парламент проходят четыре силы - опрос русской общины

Возможность уверенного преодоления трехпроцентного барьера на выборах в Верховный Совет Крыма сегодня есть у представителей четырёх сил: Партии регионов – 35%; Блока Грача – 7,8%; Русского блока – 6,1; БЮТ – 5%, утверждает Русская община Крыма, ссылаясь на результаты соцопроса.

15-22 ноября по заказу исполкома Русской общины проведён социологический опрос 2600 респондентов в 20 регионах автономии. В частности, людей спрашивали: «За какую политическую силу Вы планируете голосовать на выборах в Верховный Совет Автономной Республики Крым?».

Предлагались следующие варианты ответов: Блок Юлии Тимошенко, Русский блок (Русская община Крыма – партия «Русский блок»), Блок Грача (Коммунистическая партия Украины – Союз левых сил), Партия регионов, Блок русских сил Крыма (Новое объединение русских сил Крыма), Блок Наталии Витренко, партия «Союз», Русский блок Шувайникова (Конгресс русских общин Крыма), Блок Куницына, Гражданский актив Крыма, другие политические силы и не определился с выбором.

Как отмечает Русская община, Партия регионов и БЮТ, «активно ведущие избирательную президентскую кампанию, практически подошли к максимальной отметке своих возможностей на выборах в парламент АРК», при этом представители крымских политических сил (прежде всего, Русского блока, Блока Грача, «Союза», Блока Куницына и Руха-Курултая) только разворачивают свои избирательные кампании.

«С большой долей уверенности можно предположить, что в состав Верховного Совета Крыма VI созыва пройдут также представители партии «Союз», Блока Куницына, Руха-Курултая и крымского блока Наталии Витренко (ПСПУ)», – отметили в Русской общине.

Опрос показал, что более 30% потенциальных избирателей пока не определились с политсимпатиями на выборах в Верховный Совет Крыма.

«30%-тый запас неопределившихся, в массе своей, русскокультурных избирателей, говорит о том, что потенциал русских и пророссийских сил Крыма на заключительном этапе избирательной кампании по выборам в Верховный Совет Крыма может быть увеличен в 2-3 и более раза», – считают в Русской общине.