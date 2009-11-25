Тернополь передал книги «гардемаринам» Севастополя

Тернопольская область передала книги местных авторов для первого в Украине военно-морского лицея в Севастополе.

50 книг переданы в рамках акции “Подари книгу украинскому гардемарину!”, цель которой - наполнить библиотеку в военно-морском лицее, где формируется будущее украинского флота, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Тернопольская администрация передала книги на историческую и военную тематику, приключенческую литературу, а также научные и учебные издания.

Севастопольский военно-морской лицей заработал в сентябре 2009 года.

Он является государственным общеобразовательным учебным заведением 3-й степени с углубленной военно-профессиональной направленностью обучения и допрофессиональной подготовкой.

Лицей дает возможность получить полное среднее образование учениками общеобразовательных школ после 9-го класса со сроком обучения два года.

Учебное заведение создано для формирования у молодежи патриотического сознания, любви к воинской службе и флотским традициям, сознательного стремления к овладению профессией офицера Военно-морских сил Украины.